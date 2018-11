Lottomati, Cairoli confermato nella Wla

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "I rappresentanti delle più grandi Lotterie al mondo, riunitisi a Buenos Aires per il 'World Lottery Summit', hanno confermato Fabio Cairoli, l'Ad di Lottomatica (gruppo Igt, controllato da De Agostini), membro del Comitato Esecutivo della World Lottery Association per altri due anni". Era stato eletto per la prima volta nel 2014, primo italiano ad entrare nel board esecutivo dell'associazione che conta circa 150 associati in rappresentanza degli operatori legali di tutto il mondo: oggi la conferma per un terzo mandato.

Come nuovo Presidente della WLA è stata eletta Rebecca Paul Hargrove, presidente e ceo della lotteria del Tennessee.