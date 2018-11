Borsa: Asia, Tokyo chiusa, giù Shanghai

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo e Mumbai chiuse all'indomani della festa americana del Ringraziamento celebrata a Wall Street. Il rialzo della sterlina a seguito dell'accordo sull'uscita del regno Unito dall'Ue non agevola il listino di Shanghai (-2,49%), ancora in fase di contrattazioni, che sconta invece lo scivolone dei titoli tecnologici dopo lo stop annunciato negli Usa sui prodotti Huawei nell'ambito della guerra commerciale. Deboli anche Taiwan (-0,49%), Seul (-0,6%) e Hong Kong (-0,56%), ancora aperta, mentre Sidney ha guadagnato lo 0,44%. Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street dopo i dati sul Pil trimestrale tedesco, in linea con le stime ed in attesa degli indici Pmi sulla fiducia in Francia, Germania, nell'Ue e negli Usa, dove domani sarà diffuso l'indice della Fed di Chicago.