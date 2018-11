Tim: Mise, non progetto segreto scorporo

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il Ministero dello Sviluppo Economico "non ha ricevuto alcun progetto segreto sullo scorporo della rete Telecom. Con l'emendamento al DL fiscale si creano le condizioni per rendere appetibile e sostenibile la realizzazione di una rete unica a banda ultralarga". Lo si legge in una nota dello stesso Mise.