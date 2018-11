Inps,su domande disoccupazione settembre

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - A settembre sono arrivate all'Inps 223.555 domande per sussidio di disoccupazione tra Naspi, Aspi, mini Aspi, mobilità e Discoll con un aumento dell'1,9% rispetto a settembre 2017. Lo si legge sull'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione. Nei primi nove mesi del 2018 sono arrivate 1.382.670 domande totali di disoccupazione con un aumento del 5,8%% rispetto allo stesso periodo del 2017. A ottobre l'Inps ha autorizzato alle aziende, nel complesso, 19,2 milioni di ore di cassa integrazione con un aumento del 69,7% su settembre e un calo del 47% su ottobre 2017. Nei primi 10 mesi dell'anno sono stati autorizzati 181,25 milioni di ore di cassa con un calo del 39,76% rispetto ai primi 10 mesi del 2017. L'Istituto ricorda che i dati sulle integrazioni salariali degli ultimi mesi non sono agevolmente confrontabili perché risentono di modifiche sostanziali e procedurali. In particolare è stata modificata la durata delle prestazioni.