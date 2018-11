Borsa:Asia fiacca con Ringraziamento Usa

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - I principali indici azionari asiatici sono contrastati e con scambi deboli all'approssimarsi della festa del Ringraziamento negli Usa, con Wall Street chiusa. La maggior parte ha avuto oscillazioni nell'ordine del mezzo punto percentuale, tra guadagni e perdite. Il parziale recupero dei tecnologici ieri sul Nasdaq e la stabilizzazione delle quotazioni petrolifere hanno sostenuto Tokyo (Nikkei +0,65%), con una seduta volatile e a scambi ridotti, anche qui in anticipazione della Festa nazionale del lavoro domani. In Cina Shanghai ha perso lo 0,23%, Shenzhen lo 0,4% mentre Hong Kong (ancora aperta) guadagna lo 0,4%. Debole il Kospi coreano (-0,32%), in rialzo Mumbai (+0,3%). Gli occhi dei mercati oggi sono puntati sulla vendita del Btp italiano ai clienti istituzionali, dopo la deludente performance con il retail e mentre la Bce pubblica i verbali della riunione di politica monetaria.