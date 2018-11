Manovra: Friedman,inizia fase incertezza

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "L'unica certezza a breve termine è che stiamo per entrare in un periodo di grande incertezza. O se preferite, siamo sulle montagne russe e tra poco si accenderà il segnale 'Allacciate le cinture'. Quella che ci aspetta è una cavalcata burrascosa, e a tenere le redini nei prossimi mesi ci sarà questa Banda del Buco, questa accozzaglia di sovranisti, euroscettici e populisti neofiti poco abili in materia economica". Lo scrive il giornalista e scrittore Alan Friedman nella nuova edizione del libro 'Dieci + 2 cose da sapere sull'economia italiana' (Newton Compton), che esce domani con due nuovi capitoli sull'operato del Governo. "Le iniziative economiche del governo legastellato non sono convincenti, e le loro misure, per quanto popolari in una nazione disperata, manipolano i cittadini in modo crudele e cinico. Sono solo dei demagoghi incompetenti oppure gente scaltra e amorale? Non importa quale sia la risposta, conta che le loro decisioni sono destinate a fare più male che bene all'economia", aggiunge.