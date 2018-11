Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Apertura in crescita per i mercati europei, con Piazza Affari maglia rosa (+0,98% a 18.653 punti).

In rialzo Francoforte, che ha avviato gli scambi con un guadagno dello 0,65% a 11.138 punti. Bene anche Parigi (+0,5% a 4.949 punti) e Londra (+0,11% a 6.955 punti).