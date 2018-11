Borsa: bocciatura Ue non affossa Milano

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - La bocciatura della manovra da parte dell'Ue, che definisce 'giustificata' l'apertura di una procedura di infrazione, non affossa Piazza Affari: l'indice Ftse Mib si è indebolito rispetto all'apertura, ma continua a navigare in territorio positivo (+0,5% a 18.565 punti). Il mercato pare quindi aver 'scontato' nelle scorse sedute il giudizio sulla manovra italiana, che era atteso. Lo spread si mantiene sui 317 punti, come in apertura. Salgono anche gli altri listini europei, con Londra che guadagna lo 0,65%, Parigi lo 0,35%, Francoforte lo 0,6% e Madrid lo 0,57%. In Piazza Affari vanno bene le banche: Banco Bpm sale del 2,6%, Bper dell'1,8%, Intesa dell'1,1%, Ubi dell'1,2%, Unicredit dello 0,8%. In calo dello 0,1% Generali, che ha presentato il piano al 2021. Perde anche Tim (-0,5%). Sotto pressione Unipol (-1,7%), Buzzi (-1,47%) e Cnh (-1,45%). Rimbalza St (+2,15), dopo il calo di ieri in scia all'andamento del settore tecnologici.