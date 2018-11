Salini Impregilo studia Australia

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - L'Australia punta sulle nuove 'flexible cities' per affrontare una ulteriore vertiginosa crescita del 40% della popolazione fino al 2040, concentrata per il 75% nelle 4 città principali: Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Queste le conclusioni del nuovo Rapporto "Flexible Cities. The Future of Australian Infrastructure" realizzato da The Economist Intelligence Unit, sponsorizzato da Salini Impregilo e presentato oggi a Sydney nell'ambito del primo evento internazionale organizzato sul tema nel paese.

"Speriamo di poter fare parte di questa visione, portando nel paese l'esperienza acquisita nei progetti infrastrutturali più sfidanti del mondo" ha affermato l'ad Pietro Salini. L'Australia ha annunciato un investimento di 75 miliardi di dollari, per interventi focalizzati soprattutto nel settore dei trasporti urbani per una mobilità sostenibile, per il quale si prevede la creazione di circa 50.000 nuovi posti di lavoro diretti ed indiretti.