Borsa: Europa male come Ny, Milano -1,5%

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee confermano il deciso calo con l'apertura in forte flessione di Wall Street sulle incertezze legate a Italia, Francia e alla Brexit ma anche alle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Male soprattutto hi-tech, finanziari e telecomunicazioni L'indice d'area Stoxx 600 perde l'1,16% con Francoforte che resta la peggiore (-1,6%).

Tra le altre Piazze principali Madrid cede l'1,5%, Parigi l'1,3%, Milano l'1,5% con il Ftse Mib (18.532 punti) non lontano dai minimi (18.485) di dicembre 2016. Mentre lo spread tra btp e bund è in area 323 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,59%. Sul fronte dei cambi. L'euro è 1,14 sul dollaro. A Piazza Affari con la lente dei mercati che resta puntata sulla manovra e l'attesa apertura dell'infrazione da parte dell'Ue, le vendite piegano in particolare Saipem (-5,5%) che finisce anche in asta. Tra i bancari Banco Bpm perde il 4,6%, Mediolanum il 4% e Mps il 3,9%.