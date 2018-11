Borsa: Europa in rosso, Milano (-0,7%)

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee proseguono la seduta in rosso e attendono Wall Street con i futures in calo. I listini del Vecchio continente sono appesantiti dalle perdite dei comparti Hi-tech (-2,1%), finanziario (-1,4%) e Tlc (-1,3%).

Sugli umori degli investitori pesano le incertezze sulle tensioni commerciali, lo scontro tra Ue e Italia per la manovra e la situazione politica nel Regno Unito e Francia. Resta stabile l'euro sul dollaro a 1,1431 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,7%. In calo Madrid (-1%), Francoforte e Parigi (-0,9%) e Londra (-0,6%). A Parigi procede in negativo Renault (-2,6%), dopo l'arresto di Carlos Ghosn.

A Piazza Affari (-0,5%) le banche limano le perdite pur restando sottopressione, con lo spread tra Btp e Bund che scende a 322 punti. In rosso Banco Bpm (-3,7%), Mps (-2,7%), Ubi (-2,4%), Unicredit (-2,3%) e Intesa (-1%). Vendite anche per Saipem (-3,6%), Luxottica (-2,7%) e Tim (-0,5%). In rialzo Enel (+1,7%), con il nuovo piano strategico. Torna agli scambi Astaldi (+5%).