Tim: bene in Borsa (+3%) dopo Gubitosi

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Tim si avvicina in rialzo alla boa di metà giornata in Piazza Affari dopo la nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato e direttore generale: il titolo, ampiamente positivo dall'avvio, sale del 3,5% a 0,543 euro dopo un massimo di seduta a quota 0,555.

Buoni ma non eccezionali gli scambi: al momento sono passate di mano 70 milioni di azioni, contro i 93 milioni dell'intera giornata di venerdì.