Manovra, nuovo altolà dell'Austria: 'Non è cambiata, Bruxelles reagisca'

Nuovo altolà dell'Austria nei confronti dell'Italia nel giorno dell'Ecofin di Bruxelles. "Non abbiamo riscontrato alcun movimento da parte dell'Italia - ha detto il ministro delle Finanze austriaco, Hartwig Loeger - quindi ci aspettiamo una chiara reazione da parte della Commissione".

Intanto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in un messaggio al Forum del private banking, ribadisce la linea degli investimenti. "La crisi - ha detto Tria - ha acuito le tensioni sociali, allargando la divisioni e forbice tra fasce più deboli e quelle più abbienti. In risposta all'ampliamento dei divari il governo ha l'obiettivo di garantire una più forte coesione anche grazie al forte impulso verso gli investimenti pubblici".

In una intervista a Messaggero e Stampa il ministro Matteo Salvini va di nuovo all'attacco dell'Ue: "Vogliono sanzionarci, ma questo finirà per essere un danno più per la Ue che per noi. Sono dei pazzi se davvero aprono contro il nostro Paese la procedura d'infrazione. Insorgerebbero 60 milioni di italiani".