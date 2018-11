Da Consob la truffa spiegata in teatro

La 'truffa delle truffe' raccontata attraverso la storia del suo inventore: il noto truffatore Charles Ponzi. Lo spettacolo, promosso dalla Consob, andrà in scena a Roma a Palazzo Wedekind martedì 20 novembre. Gli autori Nadia Linciano (capo dell'ufficio studi economici della Consob) e Massimo Giordano (attore) hanno ricavato la sceneggiatura per una pièce teatrale proprio dalla sua autobiografia.

Ponzi era l'avventuriero, che a inizio Novecento è emigrato da Lugo di Romagna negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Negli States all'inizio non ha 'battuto chiodo'. Viveva di espedienti ed entrava e usciva di prigione. La sua storia è andata avanti così fin quando, arrivato a Boston, non ha escogitato la truffa finanziaria della sua vita, che gli ha dato notorietà (effimera) e ricchezza prima di tornare in galera. Il caso è entrato nella storia della finanza grazie allo "schema Ponzi", il modello della truffa, poi affermatosi come uno dei paradigmi più diffusi e tuttora in uso nelle frodi.