Borsa:Milano in calo con banche,Prysmian

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Chiusura di settimana in calo per Piazza Affari così come per le Borse europee sulla scia delle tensioni nel Governo di Londra dopo l'accordo relativo alla Brexit. Sotto la lente resta poi l'Italia con la manovra. Il Ftse Mib lascia così sul terreno un marginale 0,14% a 18.878 punti. Mentre lo spread tra btp e bund termina in area 311 punti base. Vendite in particolare su Prysmian (-2,74%) a cui, dopo i conti, diversi analisti tagliano il prezzo obiettivo. Male poi il credito con Ubi che perde il 2,59% e a seguire Bper (-1,81%), Intesa Sanpaolo (-1,76%). Fuori dal paniere principale Carige registra un -10,53% con il titolo che vale 0,0017 euro. Di contro vola Astaldi (+39,9%) sull'offerta non vincolante di Salini Impregilo (+0,75%). Buon passo poi per Fincantieri (+5,5%) sulla scia del contratto da più di 200 milioni di euro con Windstar Cruises. Tonica Tim (+1,9%) in attesa del cda di domenica che definirà il nuovo capo azienda.