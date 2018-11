Borsa: Milano rallenta, Londra in rosso

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Borse europee in frenata. Londra ha virato in negativo (-03%), con Parigi (-0,1%). Francoforte ha rallentato assieme a Milano (+0,1% entrambe). Dopo un tentativo di ripresa dalla debolezza di ieri legati dovuta a Brexit gli indici hanno cambiato direzione. Lo spread dopo aver aperto a 314 punti è nuovamente in area 306,7 con un rendimento del Bpt decennale a 3,43%. A Piazza Affari resta forte il rialzo teorico di Astaldi (+29%) grazie alla manifestazione di interesse di Salini (+0,43%), e continua a correre Fincantieri (+3,8%) sulla spinta di un contratto da più di 200 milioni di euro con Windstar Cruises. Tonica Tim (+1,43%), mentre Vivendi a Parigi continua a correre (+4,3%) dopo i conti. In rialzo i titoli dell'energia: Enel +1,5%; A2a +1,5%, Terna +1,7%, Italgas +0,76%, Snam +0,96%.

Crolla Carige (-10,5% a 0,0017 euro) sotto la soglia dei 100 milioni di capitalizzazione.