Borsa: Europa positiva con Londra

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Borse europee tutte in positivo dopo la debolezza di ieri provocata dalle tensioni britanniche sulla Brexit: Londra guadagna lo 0,71%, Parigi lo 0,8%, Francoforte lo 0,6%. Milano è in rialzo dello 0,5%.

L'indice Stx Europe 600 avanza dello 0,76%, trainato per lo più da beni voluttuari (con il settore delle auto che guadagna lo 1,64%) e dall'energia (+0,8%), in positivo grazie ai rialzi dei prezzi del greggio. Bene anche i beni di prima necessità, con Coca Cola che balza del +3%, Tesco dell'1,8%, ed Henkel dell'1,5%. A Parigi spicca la buona performance di Vivendi (+5,23%) dopo i conti di ieri, mentre Peugeot gode del buon clima sul settore delle quattro ruote (+2,2%). A Francoforte acquisti su Lufthansa (+1,9%), mentre cede Bayer (-0,9%). A Londra vendite sul colosso farmaceutico Astrazeneca (-1,5%) dopo che una linea sperimentale per la cura del tumore al polmone ha fallito il suoi obiettivi principali.