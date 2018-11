Borsa: Europa calo con Ny,Milano -0,15%

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Le Borse europee si confermano in deciso calo, cosi come nella prima parte di seduta, anche dopo l'apertura in negativo di Wall Street. Sotto la lente Londra che lascia sul terreno lo 0,72% con le tensioni nel Governo May dopo l'accordo sulla Brexit. Le vendite frenano anche Parigi (-0,71%), Francoforte (-0,81%), Madrid (-0,56%). Prosegue la debolezza della sterlina dopo il forte calo di ieri: la valuta inglese scambia a 1,2815 sul dollaro, in rialzo da 1,2774 della chiusura di ieri ma senza recuperare molto terreno. Stabili le quotazioni dell'euro, a 1,1329 da 1,1328 di ieri. Recupera terreno Milano con il Ftse Mib che segna un -0,15% a 18.883 punti). Resta sotto pressione Prysmian (-2,65%) dopo i conti con diversi analisti che hanno tagliato il prezzo obiettivo. Male poi i bancari con Ubi (-2,32%), Bper (-2,05%), Intesa (-1,9%).

Fuori dal paniere principale Carige lascia il 10,5% con un titolo che vale ormai 0,0017 euro. Lo spread tra btp e bund è in area 312 punti.