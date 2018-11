Borsa:Brexit pesa su Europa,Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Le Borse europee a metà seduta si confermano deboli con il terremoto nel Governo May dopo l'accordo sulla Brexit che ha portato alle dimissioni di quattro ministri. A Londra che resiste in cauto rialzo (+0,13%), vanno a picco le banche con Royal Bank of Scotland e Lloyds che cedono rispettivamente il 6,77% e il 4,8%, segnando il calo più forte in due anni. Barclays, -4,8%, scende ai minimi dal settembre 2016. Tra le altre Borse cali invece per Parigi (-0,36%), Francoforte (-0,06%) e Madrid (-0,25%). Milano cede lo 0,40% con il Ftse Mib che scende anche sotto i 19mila punti (18.977 punti) sui livelli del 30 ottobre. A Piazza Affari pesano in particolare Prysmian (-4,69%) all'indomani dei conti chiusi con ricavi in crescita, includendo anche General Cable. Male anche Mondadori (-4,67%) che ha svalutato le attività francesi. Di contro prosegue la corsa di Pirelli (+1,54%) in scia ai conti, e Tenaris (+1,18%). Lo spread tra btp e bund è a quota 310 punti.