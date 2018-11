Borsa: Milano giù con banche, ok Pirelli

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Ancora una giornata negativa per Piazza Affari, che comunque chiude sopra i minimi di seduta facendo di poco peggio delle altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,90% a 18.905 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,88% a quota 20.790.

Tra i titoli principali, il peggiore è stato Prysmian, in ribasso del 5,1% dopo i conti dei nove mesi, seguito da Moncler e Buzzi (-3,4%), con Leonardo che ha ceduto il 3,2%. Fca ha perso l'1,3% finale mentre, tra le banche, Intesa ha chiuso in calo dell'1,2% e Unicredit di mezzo punto. In ribasso dello 0,8% Tim che non sembra seguire le vicende della scelta del nuovo amministratore delegato, piatta Mediaset (+0,2%), in aumento dell'1,2% Pirelli dopo i conti.

Nel paniere a minore capitalizzazione, in calo del 5% finale Carige e anche Mondadori dopo la trimestrale, negativa del 3,7% Mps. In controtendenza Salini Impregilo (+1,7%) dopo i conti e prima dell'ufficializzazione dell'offerta non vincolante per Astaldi.