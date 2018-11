Borsa: Milano -0,3% con Prysmian, St

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Piazza Affari dopo un avvio deciso, rallenta, lima e poi azzera i guadagni con il Ftse che gira a -0,30% a 19.022 punti. Segnali positivi dall'energia con Tenaris che guadagna lo 0,65%, seguita da Eni (+0,47%), Snam (+0,34%) ed Enel (+0,6%). Deboli gli automobilistici dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa negativi ad ottobre. Fca segna un -0,99%, Cnh (-1,22%). Tra gli altri nel credito Banco Bpm registra un -1,15% mentre secondo indiscrezioni di stampa sarebbero arrivate le tre offerte per gli npl e la piattaforma di gestione. Vendite poi su Poste (-1,08%), Moncler (-1%).

Carige positiva in avvio, è in altalena ma stabile su 0,20 euro.

Giù Prysmian (-4,4%) dopo i conti e Stm (-2,5%). Tim segna un +0,23% con la partita per la successione a Genish destinata a risolversi in tempi rapidi. Tra i titoli sotto la lente Astaldi segna un +0,17% mentre il Sole 24 Ore indica una proroga del piano di salvataggio la cui presentazione slitterebbe a metà febbraio invece che a metà dicembre.