Borsa: Milano riduce perdite (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - La Borsa di Milano riduce ancora le perdite rispetto all'avvio. Il Ftse Mib cede lo 0,1% a 19.201 punti, appesantito da Mediaset (-8%), Tim (-3,6%) e le banche.

Vola Carige (+10%) a 0,0021 euro. Lo spread tra Btp e Bund scende a 306 punti, dopo essere salito fino a 317 con i timori degli investitori per lo scontro con la Ue sul tema della manovra.

Tra le banche sono in calo Ubi (-2,7%), Banco Bpm (-2,6%) e Bper (-2,1%), Unicredit e Intesa (-0,9%). Male anche i titoli energetici con Saipem ed Eni (-1%), Italgas (-0,2%). In controtendenza Snam (+0,1%). Svetta in cima al listino Pirelli (+4%). Bene anche Moncler (+2,3%), Brembo (+1,6%) e Ferrari (+1,4%).