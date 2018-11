Tria, tasso crescita non si negozia

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Il tasso di crescita non si negozia": il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in una nota del Mef, "smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico". "Le previsioni di crescita - si legge nel comunicato - sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal Governo".