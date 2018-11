Borse Europa deboli, Milano cede lo 0,5%

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Piazza Affari procede in terreno negativo (-0,5%) in un'Europa comunque debole. Londra e Madrid sono piatte, mentre scendono Francoforte (-0,7%) e Parigi (-0,18%). Sul listino milanese l'attenzione è concentrata sulla manovra, con il vertice di governo alla vigilia della risposta alle richieste dell'Ue, e sull'Istat, che ha sottolineato come il "mutato scenario economico" possa "influire sui saldi di finanza pubblica" nei prossimi anni. Lo spread è in salita a 305 punti, con il comparto banche in perdita dell'1,3%: Unicredit cede l'1,8%, Intesa l'1,5%, Ubi l'1,2%, mentre Banco Bpm è piatta. Mps perde lo 0,7%. Carige è stata sospesa dalle contrattazioni in attesa delle decisioni del cda sul rafforzamento patrimoniale. Tim continua a crescere (+4,6%) sulla scia del progetto del governo di un'unica infrastruttura Tlc. Atlantia resta la maglia nera del listino (-2,98%), con Pirelli (-2,6%) e Buzzi (-2,2%). Il petrolio in rialzo giova a Saipem (+2,4%) ed Eni (+1,17%).