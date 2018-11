Senza proroga dal 2018 stop bonus bebè

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Stop al bonus bebè. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro erogati mensilmente in base all'Isee, senza proroga o rinnovo per i nati da gennaio in poi non ci sarà più, perché la legge di Bilancio per il 2019 non contiene interventi su questo punto e la misura era stata rinnovata per il solo 2018. La norma, introdotta con la manovra per il 2015 inizialmente prevedeva un bonus per i primi 3 anni di vita dei bebè, nati tra il primo gennaio 2015 e il 31 gennaio 2017. Con l'ultima manovra era stato rinnovato per i soli nati del 2018 e per il primo anno di vita.