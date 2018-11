Il petrolio scivola sotto i 60 dollari

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Il petrolio Wti scivola sotto 60 dollari al barile, a 59,90. Il Brent scambia a 69,86 dollari.

Secondo la Bloomberg i prezzi sono a un passo dal segnare la fase di declino più forte di sempre, con un calo a New York per dieci giorni consecutivi e un -20% da inizio ottobre. Il forte calo arriva a pochi giorni da un meeting dell'Opec con altri produttori ad Abu Dhabi che potrebbe portare a un taglio della produzione. Pesa la decisione degli Usa di consentire a otto Paesi un'esenzione dalle sanzioni per chi ha rapporti economici con l'Iran.