Borsa:Europa fiacca con Ny,Milano -0,92%

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Le Borse europee confermano il rosso con Milano che resta la peggiore (Ftse Mib -92% a 19.250 punti) dopo l'apertura negativa di Wall Street con l'orientamento della Fed di stringere ancora sui tassi del dollaro. L'indice paneuropeo stoxx lascia sul terreno mezzo punto con le vendite che piegano in particolare l'energia. Tra le singole Piazze Londra cede lo 0,63%, Parigi lo 0,58%, Madrid lo 0,49%, Francoforte è piatta (-0,04%). A Piazza Affari maglia nera resta Fincantieri (-12,5% a 1,19 euro) dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi. Nel paniere principale si confermano le vendite su Leonardo (-6,7%) e Tim che perde il 5,8% con i conti dei primi nove mesi in rosso per 800 milioni di euro, a causa della svalutazione per 2 miliardi di euro dell'avviamento. Dopo la trimestrale Mps si assesta con un marginale -0,36%. Buon passo per Ferragamo (+1,8%) così come per Italgas (+1,87%), Terna (+1,96%) e Fineco (+1,31). Lo spread tra btp e bund continua ad oscillare sui 300 punti base.