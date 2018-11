Stress per i bancari, timori sanzioni

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Sempre più stress per il bancario, stretto tra l'esigenza di assicurare risultati di vendite e di portare a successo gli aumenti di capitale e quella di rispettare norme sempre più stringenti emanate dallo Stato e dalla vigilanza che possono portare a conseguenze patrimoniali e penali. Dall'indagine commissionata dal sindacato First Cisl su un campione di banche della provincia di Latina, emerge come la percezione dell'insostenibilità del lavoro raccolga il 56% principalmente per lo stress (64%) e, tra i fattori di rischio, vince la responsabilità personale del lavoro (67%). Per il segretario First Cisl Giulio Romani il fenomeno "spesso deriva dalle nuove norme emanate dallo Stato, divenuto il 'terzo attore' nell'organizzazione del lavoro bancario: le banche ne riversano l'onere sui lavoratori, così gravati da crescenti rischi sanzionatori e perfino patrimoniali e penali”.