Dialoghi avanzati Tim-Open Fiber fibra

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Tra Tim e Open Fiber ci sono dialoghi avanzati per un accordo commerciale sulla fibra. Lo chiariscono fonti vicine al dossier spiegando che la trattativa riguarda un maggior ricorso alle infrastrutture Tim da parte di Open Fiber nelle aree remunerative e della possibilità che Tim si serva della rete di Open Fiber in quelle a fallimento di mercato.

L'accordo, anche se le trattative sono avanzate, non è ancora stato raggiunto.