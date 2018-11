Borsa Milano fiacca con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Wall street incerta, il ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani e qualche trimestrale deludente hanno pesato su Piazza Affari, la peggiore Borsa di giornata in Europa: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,57% a 19.429 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,71% a quota 21.359.

Tra i titoli principali, con gli operatori in attesa della decisioni sui tassi della Federal reserve, debole Unicredit (-3,8% finale a 11,35 euro) dopo i conti con target rivisti in lieve calo. Vendite anche su Mediaset, che ha perso il 3,6% in parallelo allo scivolone del 7% a Madrid di Mediaset Espana su una trimestrale con ricavi inferiori alle stime. In calo del 2,7% Salvatore Ferragamo, in ribasso del 2,2% Pirelli. Forte invece Banco Bpm (+3% a 1,84 euro) premiata anche dalla possibile vendita di Npl e della piattaforma di servicing, Poste in rialzo finale del 2,1% e Tim dell'1,3%. Nel paniere a minore capitalizzazione, Tod's ha ceduto il 10% dopo i conti, Carige l'8% e Maire Tecnimont il 7,7%.