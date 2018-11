Borsa Milano chiude solida con l'Europa

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Giornata di rialzi per le Borse del Vecchio Continente, sostenute anche da Wall street, positiva dopo l'esito del voto di Midterm. Milano, su cui hanno influito le trimestrali, ha guadagnato l'1,42% a 19.504 punti. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso sotto i 290 punti base: 288 contro i 296 di ieri, con un rendimento al 3,33%. Fra le maggiori Piazze del Vecchio continente ha spiccato Madrid, che è salita dell'1,99% spinta alle banche, forti della sentenza della Corte suprema favorevole agli istituti in tema di spese. In Piazza Affari, bene Campari (+3,6%), all'indomani della trimestrale, e Pirelli (+3,4%), per le attese sui conti in arrivo la prossima settimana. Fra le banche, Intesa (+2,7%) ha continuato a salire sulla scia dei conti, che invece non hanno dato slancio a Ubi (-0,58%). Fra i titoli a minore capitalizzazione, balzo di Carige (+4,65%) e giù Mps (+2,87%). Rally per Tiscali (+17%) dopo i rumors sul closing con Fastweb, Interpump (+7,5%) e Falck (+9,4%), entrambe spinte dalle trimestrali.