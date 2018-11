Borsa: Europa cresce con Madrid

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Migliora l'andamento dei mercati azionari del Vecchio Continente trainati dal settore bancario sulla corsa di Madrid (indice Ibex +1,8%) dopo che la Corte suprema spagnola ha ribaltato una recente sentenza e negato che debbano essere gli istituti di credito a farsi carico delle imposte di bollo sui mutui. Una sentenza favorevole ai consumatori avrebbe invece comportato miliardi di costi per le banche del Paese. A Madrid, dopo che Bbva e Santander avevano già registrato buoni acquisti a New York, i due big guadagnano oltre il 3% e il Banco Sabadell guida il listino e sale di oltre il 5%. Più in generale, con Milano che segue la Borsa spagnola e cresce dell'1,5%, Parigi sale dell'1% con discreti rialzi per il settore auto, Francoforte e Londra dello 0,9%. In Piazza Affari sempre bene Campari (+3,3%), con Intesa che accelera e guadagna il 2,6%. Piatte Ubi e Stm.