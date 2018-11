Arriva carta per pagare con il dito

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Arriva in Italia la prima carta di pagamento contactless che autorizza l'acquisto attraverso il riconoscimento dell'impronta digitale, eliminando così pin e firma. Per pagare è sufficiente avvicinarla al terminale Pos tenendo il pollice sul sensore della carta. A presentarla sono Intesa Sanpaolo e Mastercard nell'ambito del Salone dei Pagamenti.

Si parte con un primo progetto pilota a Torino, Milano e Roma per un periodo di 16 settimane, che consente di sperimentare per la prima volta in Europa l'utilizzo di una carta biometrica contemporaneamente dotata anche di tecnologia contactless. "La nuova carta biometrica - spiegano Intesa e Mastercard - consente di combinare i vantaggi della tecnologia con chip a quelli della biometria per verificare in modo comodo e sicuro l’identità del titolare". I dati biometrici vengono rilevati in filiale tramite un’apposita apparecchiatura in grado di memorizzare e conservare in sicurezza l’impronta digitale sulla carta, che può essere utilizzata in tutto il mondo.