Anas, l'ad Armani lascia dopo il cambio dl Governo su Fs

L'ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso. Subito dopo si sono dimessi anche altri due consiglieri del cda di Anas, Vera Fiorani e Antonella D'Andrea, espressione del gruppo Fs. In questa maniera il cda, composto da cinque membri, decade. La prossima settimana è attesa l'indicazione sul nuovo consiglio che deve arrivare da Fs con la condivisione del ministro Toninelli e del Mef.

L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie dimissioni, "in considerazione del mutato orientamento del Governo sull'integrazione di Fs Italiane e Anas". Lo scrive una nota di Anas "Il Gruppo Fs Italiane - conclude la nota - ha ringraziato l'Amministratore delegato Armani per il lavoro svolto in questi anni nel ristrutturare l'Azienda".