Tria,disaccordo ma prosegue dialogo Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 06 NOV - "Il dialogo continuerà, certo abbiamo qualche disaccordo ma questo non vuol dire che non possiamo avere un dialogo costruttivo tra la Commissione Ue e l'Italia, è una cosa abituale tra i Paesi e la Commissione".

Così il ministro dell'economia Giovanni Tria al suo arrivo all'Ecofin a chi gli chiedeva quali saranno i prossimi passi.

"Dobbiamo spiegare alla Commissione, ma non posso anticipare ora la risposta" sulla manovra che verrà data entro il 13 novembre a Bruxelles come richiesto, ha aggiunto.