Borse Asia incerte in attesa voto Usa

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Borse asiatiche contrastate, in scia alla chiusura di Wall Street. In attesa dei risultati delle elezioni americane di medio termine, Tokyo ha terminato le contrattazioni in robusta crescita (+1,14%), mentre le Piazze cinesi viaggiano in calo: Shenzhen cede lo 0,36% e Shanghai lo 0,23%. Hong Kong guadagna lo 0,7%. Gli investitori vogliono capire come il voto negli Stati Uniti influenzerà la politica del presidente Donald Trump, specie sui negoziati con Pechino in tema di commercio internazionale. I futures, comunque, prevedono listini in rialzo sia a Wall Street sia in Europa. Fra le Borse di Asia e Pacifico crescono Seul (+0,6%) e Sidney (+0,9%). In agenda oggi ci sono la riunione dell'Ecofin e la diffusione dei dati sull'indice europeo dei prezzi alla produzione a settembre, sull'indice americano Jolts, sul mercato del lavoro a settembre e sulle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti. Attesa per la riunione di giovedì del Fomc (Comitato federale del mercato aperto) della Federal Reserve.