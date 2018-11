Borsa: Milano indecisa chiude piatta

L'evoluzione della Manovra sotto l'osservazione dell'Ecofin, l'elezioni di Midterm negli Usa e il rallentamento del manifatturiero rilevato da Markit rendono cauti i mercati. La Borsa di Milano ha cambiato più volte direzione in giornata per chiudere a -0,07%, in negativo come le altre piazze europee. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 296 punti col rendimento del decennale italiano al 3,39%. In una situazione generalmente indecisa, a muoversi con maggiore decisione sono stati i titoli delle società che hanno diffuso buone trimestrali, come Campari (+3,65%) e Intesa (+1,28%) o Italgas (+1,77% dopo i risultati diffusi ieri). Bene anche Mediaset (+2,38%) tonificata da dati pubblicitari positivi. Bene anche Stm (+1,28%) e Leonardo (+1,01%). Soffrono invece Carige (-4,44%) e Mps (-2,29%). Giù Ferrari (-2,13% dopo i risultati diffusi ieri). Male anche Saipem (-2,08%), Buzzi (-1,83%) e l'automotive di Pirelli (-1,26%) e Cnh (-1,17%).