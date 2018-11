Borsa: Europa in rosso attende voto Usa

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Borse europee in rosso a metà seduta, con Piazza Affari che cede lo 0,6%. Peggio di Milano fa solo Madrid, che perde lo 0,9%. In calo anche Londra (-0,48%), Parigi (-0,28%) e Francoforte (-0,2%). I mercati sono in attesa delle indicazioni che arriveranno dal voto americano, con le elezioni di medio termine, per valutare gli effetti che avrà sulla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina.

Piazza Affari risente sia delle critiche dell'Ue alla manovra sia dei valori dello spread, che torna a lambire i 300 punti (298), pensando sulle banche. In coda al listino ci sono infatti Bper (-3%), Ubi ( -2,3%), Banco Bpm (-2%), Unicredit (-1,3%), Intesa (-1,2%). Male anche Mps (-2,5%) e Carige (-2,2%). Fra i titoli sotto pressione c'è anche Ferrari (-2,85), all'indomani dei conti. Salgono invece Campari (+3,7%), che ha presentato la trimestrale, Mediaset (+2%), che ha dati positivi sulla pubblicità, Italgas (+0,9%), all'indomani dei conti, e Leonardo, che ha venduto 15 elicotteri in Cina.