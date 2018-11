Banca Generali: 136 mln utile in 9 mesi

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Banca Generali ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 135,8 milioni di euro, in calo dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, anche per "l'incertezza dei mercati". L' utile netto del terzo trimestre è aumentato del 10,2%, salendo a 43,3 milioni.

Il Cet1 ratio si attesta al 18% e il Total Capital ratio al 19,6%, su livelli quasi doppi rispetto ai requisiti richiesti da Bankitalia: Cet1 ratio al 6,5% e Total Capital Ratio al 10,2%.

"La crescita della raccolta prosegue in modo costante - viene spiegato nella nota ricordando che nel 9 mesi è stata pari a 4,1 miliardi- e, nonostante la prudenza dal rallentamento congiunturale, viene confermato l'obiettivo compreso tra i 5 e i 5,5 miliardi per fine anno". "Nonostante la forte volatilità - ha commentato l'ad, Gian Maria Mossa - tra luglio e settembre abbiamo aumentato di oltre il 10% i profitti e la crescita dimensionale è proseguita". Nelle prossime settimane proseguirà l'integrazione di Nextam