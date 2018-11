Borsa: Milano giù con Bper e Ferrari

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Piazza Affari prosegue in coda alle Borse europee nel giorno in cui il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sarà chiamato a difendere la manovra italiana all'Eurogruppo. Milano cede lo 0,4%, mentre Londra, Francoforte e Parigi avanzano tutte dello 0,2%. Lo spread Btp-Bund resta in lieve rialzo, rispetto alla chiusura di venerdì, a 292 punti base.

Sul listino milanese pesano le banche, oggetto di un report negativo di Goldman Sachs, che ha tagliato Bper (-4%) e Intesa (-1,8%). Male Ferrari (-2,1%) dopo i risultati, che hanno visto l'ebitda adjusted attestarsi sotto il consensus. Tra i bancari male anche Banco Bpm (-2,6%), tra le italiane quella uscita peggio dallo stress test, Mps (-1,8%) e Unicredit (-1,5%). Tra i titoli più fiacchi anche Ferragamo (-2,3%), Prysmian (-1,9%) e Moncler (-1,8%).

Sostengono il listino Campari (+2,3%), Fca (+1,8%), promossa da Socgen, A2A (+1%) e Saipem (+0,9%).