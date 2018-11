Borsa Milano fiacca con banche, bene Fca

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Avvio di seduta debole per Piazza Affari (-0,13%), che si muove in linea con le altre Borse europee nel giorno in cui l'Italia dovrà affrontare le critiche dell'Eurogruppo alla manovra del governo. Lo spread Btp-Bund è in lieve aumento a 292 punti base.

A Milano scivolano le banche, nonostante l'esito dello stress test giudicato dagli analisti positivo per il sistema. Bper perde il 4%, dopo essere finita in asta di volatilità, Intesa cede l'1,7%, Mps l'1,2%, Unicredit lo 0,8% mentre fanno leggermente meglio Ubi (-0,7%) e Banco Bpm (-0,5%), nonostante non abbiano brillato all'esame dell'Eba.

Dall'altra parte del listino si mette in luce Fca (+1,9%), nonostante il calo delle immatricolazioni in Italia. Corre anche Ferrari (+1%) in attesa dei conti, bene Campari (+1,1%) e Mediaset (+1%). Pirelli sale dell'1,3%, avanza anche Italgas (+0,45%) che oggi pubblicherà la trimestrale. Fuori dal Ftse Mib brillano Tiscali (7,7%), Stefanel (+6,6%) e Rcs (+4,8%).