Mediaset prepara vendita 'pezzo' Premium

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - E' iniziata giovedì la finestra di un mese nella quale Mediaset potrà cedere a Sky la piattaforma tecnologica e amministrativa della pay tv Premium: il mercato si attende che l'operazione venga compiuta a breve, anche se i tempi del closing definitivo saranno attorno alla fine dell'anno, dopo il parere dell'Antitrust che coinvolgerà anche l'Agcom.

La cessione, con la quale passeranno a Sky tra i 100 e 150 dipendenti, lascerà il Biscione nel ruolo di editore di Premium, anche perché molti abbonati sono rimasti, in attesa di definire le scelte nel comparto della televisione a pagamento. E' un passaggio che allevia Mediaset di importanti costi e riduce l'impatto negativo del mancato rispetto del contratto di acquisto da parte di Vivendi. Un dossier che intanto si riapre: dopo che la fiduciaria Simon, alle quale i francesi hanno consegnato il 19,19% delle quote del Biscione ha impugnato l'assemblea Mediaset di giugno, il titolo del gruppo tv è salito in Borsa di oltre il 12% nelle ultime cinque sedute.