Borsa: Europa vira e passa in rialzo

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Le Borse europee cambiano direzione rispetto all'avvio di seduta e passano in terreno positivo con i futures di Wall Street in rialzo. Gli investitori guardano con attenzione alla stagione delle trimestrali che è entrata nel vivo. Attesa nel Regno Unito attesa per la riunione della banca centrale. Sul fronte monetario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1386 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,4%. Milano (+1,1%) guida i listini del Vecchio continente. Bene anche Francoforte (+0,5%), Madrid (+0,6%) e Parigi (+0,1%). In controtendenza Londra (-0,2%). In rialzo il settore delle Tlc (+1%) con Telefonica (+1,4%), Orange (+1,09%) e Vodafone (+0,6%). Positivo anche il comparto finanziario (+0,7%) dove sono in luce Banco Santander (+1,3%), Barclays (+2%) e Credit Agricole (+0,6%).

A Piazza Affari marcia in stabile rialzo Stm (+2,9%). In positivo le banche con in testa Mps (+3%) e Banco Bpm (+2,2%).

In linea con le altre piazze europee procede tonica Tim (+2,3%).

Bene anche Mediaset (+2,5%).