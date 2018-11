Borsa: Europa sale attende Wall Street

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Le Borse europee proseguono in rialzo in attesa di Wall Street dove i futures sono in positivo.

A sostenere i listini sono le Tlc (+2%) e la finanza (+1%), con gli investitori che guardano alla stagione delle trimestrali. In rialzo l'euro sul dollaro a 1,1378 a Londra.

A Londra (+0,4%) l'attenzione è rivolta alla riunione della banca centrale (BoE) con i tassi d'interesse ed i livelli di inflazione. Sale la sterlina sulla moneta unica a 0,8833. Milano (+1) guida le piazze del Vecchio Continente dove sono ben intonate Francoforte (+0,9%), Madrid (+0,8%) e Parigi (+0,4%).

Balzo per la compagnia telefonica inglese BT (+10%), dopo i conti migliori delle aspettative.

A Piazza Affari le banche si mettono in mostra con Mps (+3,2%). In cima al listino Tenaris (+2,3%) dopo i conti, Tim (+2,6%), in linea con gli altri operatori europei, e Mediaset (+2,4%). In rosso Saipem (-1,7%) e Eni (-1,2%) con il calo del prezzo del petrolio.