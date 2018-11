Borsa: bene Milano con Mediaset, giù Eni

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Giornata festiva ben intonata per Piazza Affari che, spinta dal calo della tensione sui titoli di Stato italiani e lo spread con la Germania sotto i 300 punti, è stata la migliore Borse europea con Madrid: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,71% a 19.185 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,64% a quota 21.112.

Tra i titoli principali bene soprattutto Mediaset, che ha concluso in rialzo del 4,3% a 2,7 euro proseguendo un momento chiaramente positivo che dura da quattro sedute. Acquisti anche su Prysmian (+3,4% finale), Stm (+3,2%), Poste (+3,1%) e Tim, salita del 2,8% a 0,53 euro anche sull'onda della salute dei gruppi tlc dopo i conti di British telecom. Più caute Intesa (+1,6%) e Unicredit (+1%), piatta Generali, deboli Eni (-1,7%) e soprattutto Saipem, che ha ceduto il 3,4%.

Nel paniere a minore capitalizzazione Tiscali, particolarmente volatile, è salita del 24% nelle ore degli acquisti sul settore, mentre Gima TT ha proseguito lo scivolone della vigilia con un calo dell'11%.