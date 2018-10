Tria,crescita antidoto contro incertezza

"Crescita e coesione sono il miglior antidoto all'incertezza". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Giornata Mondiale del Risparmio, assicurando che il deficit "non salirà come paventato da alcuni interlocutori, istituzionali e non", perché le stime del governo sono basate su una previsione di crescita tendenziale. Secondo il ministro, inoltre, lo spread "non è giustificato" se si guarda ai fondamentali dell'economia italiana. Parlando del sistema bancario e del possibile impatto della dinamica dello spread, il ministro ha evidenziato come "il nostro sistema bancario stia progressivamente acquistando solidità, come dimostra la continua e decisa riduzione delle sofferenze. Non si ravvisano ipotesi di intervento nel settore, nondimeno il monitoraggio dei profili di rischio è continuo e scrupoloso". Tria ha quindi assicurato che gli interventi proposti nella futura legge di bilancio "non impattano sul conto economico degli istituti di credito".