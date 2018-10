Fs:ok cda presentazione offerta Alitalia

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l'offerta per l'acquisto dei rami d'azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. Lo si legge in una nota. In vista della scadenza del termine per le offerta vincolanti, Lufthansa ha fatto sapere che "una partnership con Alitalia è ancora possibile" ma "sicuramente non saremo interessati ad essere co-investitori con il governo in una compagnia che ha bisogno di essere ristrutturata". Si sfila anche Leonardo: non ha e non prevede - riferiscono fonti vicine all'azienda - di avere alcun ruolo sul dossier Alitalia. Così come Eni: "Non siamo stati coinvolti in alcuna operazione su Alitalia e l'ipotesi di un nostro ingresso nella compagnia è priva di fondamento", afferma un portavoce. Infine, il presidente dell'Acri Giuseppe Guzzetti avverte: "in Alitalia la Cdp non deve mettere un euro per nessuna ragione".