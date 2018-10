Borsa: l'Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - I mercati asiatici chiudono le contrattazioni in positivo dopo che il presidente americano Donald Trump in una intervista a Fox News ha aperto ad un accordo con la Cina nella disputa sui dazi commerciali, anche se le tra gli investitori prevale la cautela poiché gli Usa si preparano ad annunciare un nuovo round di dazi a dicembre se l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping al G20 dovesse fallire.

La Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni in netto rialzo, grazie anche alle aspettative di risultati incoraggianti dalla stagione delle trimestrali, che hanno portato il Nikkei a guadagnare l'1,45%. In Cina Shanghai e Shenzhen hanno avanzato dell'1,02% e dello 0,94%. Debole Hong Kong ancora aperta, in calo di oltre mezzo punto percentuale. Tra i dati macro economici attesi oggi, quelli sul Pil del terzo trimestre in Italia ed Europa e la fiducia dei consumatori negli Usa.