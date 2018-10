Borsa: Milano vola (+2,3%) con banche

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Piazza Affari, dopo una lieve flessione, torna a volare con il Ftse Mib che guadagna il 2,3% a 19.123 punti, dopo il mancato taglio del rating da parte di S&P.

La Borsa di Milano è spinta dalle banche e dal rialzo di Ansaldo Sts (+9,1%) dopo l'opa di Hitachi. In calo lo spread tra Btp e Bund che si attesta a quota 295 con il rendimento del decennale italiano al 3,33%.

In forte rialzo Carige (+10%), Mps (+7,8%), Banco Bpm (+5,2%), Ubi (+4,8%), Bper (+4,1%), Unicredit (+3,6%) e Intesa (+3%). In positivo anche Tim (+3,3%) e Mediaset (+2,6%). Unico titolo in calo Leonardo (-2,6%).