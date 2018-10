Spread Btp-Bund chiude stabile a 309

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 309 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri, in attesa del giudizio di S&P sul merito di credito dell'Italia. A metà giornata il differenziale ha raggiunto un massimo di seduta di 318 punti base per poi scivolare fino al minimo di 307. Il rendimento del decennale del Tesoro è in calo al 3,44%.